За сутки выявлено 1103 новых случая Covid-19, скончались 12 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1103 новых случая Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1103 новых случая Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 55 до 90 лет:
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 63 027 человек, скончались 1138 человек, что составляет 1,82% всех инфицированных.
Во вторник было сделано 12 197 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%.
По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 10 995 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 576,4 случая.