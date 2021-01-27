Ср, 27.01.2021
Возвращения к нормальной жизни стоит ждать не скорее чем через полгода Министр здравоохранения Даниэль Павлютс
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс
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За сутки выявлено 1103 новых случая Covid-19, скончались 12 человек

ФОТО: unsplash.com

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1103 новых случая Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 90 лет:

  • один человек в возрасте 55-60 лет,
  • четыре человека в возрасте 60-70 лет,
  • четыре человека в возрасте 70-80 лет,
  • два человека в возрасте 80-90 лет,
  • один человек в возрасте 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 63 027 человек, скончались 1138 человек, что составляет 1,82% всех инфицированных.

Во вторник было сделано 12 197 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 10 995 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 576,4 случая.

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