За сутки выявлено 1103 новых случая Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 90 лет:

один человек в возрасте 55-60 лет,

четыре человека в возрасте 60-70 лет,

четыре человека в возрасте 70-80 лет,

два человека в возрасте 80-90 лет,

один человек в возрасте 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 63 027 человек, скончались 1138 человек, что составляет 1,82% всех инфицированных.

Во вторник было сделано 12 197 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%.