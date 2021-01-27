"Мириться с ограничениями придется еще долго": Павлютс о ситуации с Covid-19 в стране

На вопрос, сопоставимы ли нынешние условия с войной, Павлютс заявил, что он в основном выполняет свои рабочие обязанности из своего офиса в Министерстве здравоохранения, участвуя во встречах на большом экране. Он подчеркнул, что тяжелая борьба с вирусом ведется в медицинских учреждениях.

"Через полторы недели после начала работы я пошел на первые линии, в клинику Рижской Восточной клинической университетской больницы, где лечат крайне тяжелых пациентов с Covid-19. Там действительно тяжело, тяжелые условия работы, люди умирают каждый день, и становится понятно, почему мы каждый день напоминаем латвийскому обществу, что

ситуация чрезвычайно сложная и нам еще долго придется мириться с мерами безопасности и ограничениями.

В сознании большинства жителей Латвии Covid-19 ассоциируется с ограничениями в магазинах, домашним обучением и недоступностью парикмахерских. В то же время реальность такова, что сегодня зарегистрировано 693 новых случая. Эти 693 случая - слишком много. В больницах с Covid-19 находится около 1100 человек, и количество людей в тяжелом состоянии увеличилось. Мы подошли к тому моменту, когда в Латвии уже 1000 человек умерли от Covid-19", - сказал он.

Павлютс упоминает, что

уровень заболеваемости в Латвии в настоящее время в полтора раза выше, чем в среднем по ЕС.

"В этих обстоятельствах у нас нет оснований или права пересматривать меры безопасности и ограничения. В течение последних двух недель я пытался привлечь внимание общественности к тяжелой ситуации в больницах", - заявил министр.

Это необходимо учитывать, когда правительство принимает решение о следующих шагах и продлении режима чрезвычайной ситуации. Павлютс поблагодарил людей за соблюдение мер безопасности, подчеркнув, что "благодаря совместной работе мы остановили рост болезни".

Министр сообщил, что при нынешнем снижении уровня заболеваемости Латвия может достичь среднего уровня заболеваемости по ЕС примерно за пять-шесть недель. Однако он отметил, что снижение заболеваемости не является постоянным и ситуация может быстро измениться. Также возможно, что уровень заболеваемости в Латвии быстро растет, учитывая, что в стране есть штамм вируса, который в три раза более заразен, чем обычный.