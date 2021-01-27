95% медиков Алуксне и Апского края уже прошли первый этап вакцинации от Covid-19

Теперь 160 медиков края готовятся к второй прививке, чтобы быть полностью защищенными от Covid-19. Второй этап вакцинации планируется начать 1 февраля.

Каулиня отметила, что медики Алуксненского края - одни из тех, кто готов вакцинироваться почти в 100%-ном составе.

Пока первую прививку не сделали только те, кто находился на карантине.

Руководитель больницы отметила, что в настоящее время в Алуксненском и Апском краях довольно много заболевших Covid-19 - заразились и постояльцы пансионатов, и работники предприятий, временно закрыт детский сад.