95% медиков Алуксне и Апского края уже прошли первый этап вакцинации от Covid-19
В Алуксненской больнице первую прививку от Covid-19 сделали 95% медиков Алуксненского и Апского краев, сообщила председатель правления больницы Марута Каулиня.
В Алуксненской больнице первую прививку от Covid-19 сделали 95% медиков Алуксненского и Апского краев, сообщила председатель правления больницы Марута Каулиня.
Теперь 160 медиков края готовятся к второй прививке, чтобы быть полностью защищенными от Covid-19. Второй этап вакцинации планируется начать 1 февраля.
Каулиня отметила, что медики Алуксненского края - одни из тех, кто готов вакцинироваться почти в 100%-ном составе.
Руководитель больницы отметила, что в настоящее время в Алуксненском и Апском краях довольно много заболевших Covid-19 - заразились и постояльцы пансионатов, и работники предприятий, временно закрыт детский сад.
"Становится все труднее отслеживать источники заражения, это угрожает все большему числу людей. Соблюдайте все меры безопасности, прививайтесь, потому что в борьбе с пандемией в одиночку медики бессильны, и необходимо участие всего общества", - подчеркнула руководитель Алуксненской больницы.