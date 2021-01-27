Ср, 27.01.2021
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Дмитрий Песков о "Дворец Путина"
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95% медиков Алуксне и Апского края уже прошли первый этап вакцинации от Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Алуксненской больнице первую прививку от Covid-19 сделали 95% медиков Алуксненского и Апского краев, сообщила председатель правления больницы Марута Каулиня.

Теперь 160 медиков края готовятся к второй прививке, чтобы быть полностью защищенными от Covid-19. Второй этап вакцинации планируется начать 1 февраля.

Каулиня отметила, что медики Алуксненского края - одни из тех, кто готов вакцинироваться почти в 100%-ном составе.

Пока первую прививку не сделали только те, кто находился на карантине.

Руководитель больницы отметила, что в настоящее время в Алуксненском и Апском краях довольно много заболевших Covid-19 - заразились и постояльцы пансионатов, и работники предприятий, временно закрыт детский сад.

"Становится все труднее отслеживать источники заражения, это угрожает все большему числу людей. Соблюдайте все меры безопасности, прививайтесь, потому что в борьбе с пандемией в одиночку медики бессильны, и необходимо участие всего общества", - подчеркнула руководитель Алуксненской больницы.

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