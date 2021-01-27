IIHF примет решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею на следующей неделе

"Мы разговариваем и с Братиславой, и с Хернингом по поводу того, смогут ли они принять 16 команд, в Латвии принять 16 команд не так просто, потому что там придётся улаживать вопросы с ареной, возводить временную арену. Сейчас мы по-прежнему разговариваем со всеми тремя сторонами, но не исключаем, что чемпионат мира пройдёт и в двух странах. Из-за коронавируса не так просто передвигаться между странами - это ещё один важный вопрос. Нам нужно оценить всю специфику, мы проанализируем все варианты и примем лучшее решение для хоккея", - добавил глава IIHF.