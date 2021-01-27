Ср, 27.01.2021
Этот объект принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Но мы не собираемся раскрывать их имена. Это было бы неправильно. Дмитрий Песков о "Дворец Путина"
Дмитрий Песков о "Дворец Путина"
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • ТВ&Персона
  • В Москве задержали тиктокера по подозрению в нападении на машину ФСБ на протестах 23 января
2
2 мин для прочтения

В Москве задержали тиктокера по подозрению в нападении на машину ФСБ на протестах 23 января

В Москве задержан 18-летний тиктокер Константин Лакеев (он же kievskyyy) по уголовному делу о нападении на машину ФСБ на митинге 23 января, пишет "Дождь" со ссылкой на сообщение "ОВД-Инфо".

Лакеева подозревают в нападении на автомобиль с номерами ФСБ на Цветном бульваре во время акции "Свободу Навальному!", прошедшей 23 января, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Источник "Интерфакса" сообщил, что Лакеев запрыгнул на капот автомобиля ФСБ, повредив его.

Вечером 26 января Лакеев перестал выходить на связь. Утром 27 января он сообщил, что находится в Следственном комитете и сегодня в Пресненском суде Москвы состоится заседание, на котором ему изберут меру пресечения.

СМИ сообщают, что вместе с ним на допросе находятся еще примерно 10 блогеров, которые, предположительно, также были на митинге. Их задержали в частном доме, который они арендовали для записи роликов. Лакеев является основным подозреваемым по делу.

2

После нападения на автомобиль с номерами ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. 

Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.

23 января по всей России прошли акции в поддержку политика.

Общее число задержанных является рекордным за всю историю протестных акций в современной истории России.

Последние новости

НАВЕРХ
Back