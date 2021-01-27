В Москве задержали тиктокера по подозрению в нападении на машину ФСБ на протестах 23 января

Лакеева подозревают в нападении на автомобиль с номерами ФСБ на Цветном бульваре во время акции "Свободу Навальному!", прошедшей 23 января, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Источник "Интерфакса" сообщил, что Лакеев запрыгнул на капот автомобиля ФСБ, повредив его.

Участники протестной акции разбили правительственную машину с мигалкой на Цветном бульваре. Автомобиль закидали снежками, а потом начали бить ее ногами. pic.twitter.com/Lw7Y5g9nqu — ФедералПресс (@FederalPress) January 23, 2021

Вечером 26 января Лакеев перестал выходить на связь. Утром 27 января он сообщил, что находится в Следственном комитете и сегодня в Пресненском суде Москвы состоится заседание, на котором ему изберут меру пресечения.

СМИ сообщают, что вместе с ним на допросе находятся еще примерно 10 блогеров, которые, предположительно, также были на митинге. Их задержали в частном доме, который они арендовали для записи роликов. Лакеев является основным подозреваемым по делу. 1

После нападения на автомобиль с номерами ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.

23 января по всей России прошли акции в поддержку политика.