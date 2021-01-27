Кариньш: некоторые сотрудники нашей системы отказались от поставок больших доз вакцин Pfizer

Его возмутило это, потому что он не понял такого решения. "Латвии было предложено более 800 000 вакцин Pfizer, но те, кто работает в нашей системе, решили принять только 97 500 вакцин. Если бы мы не отказались, у нас было бы намного больше вакцин сейчас", - сказал премьер-министр.

Кариньш признал, что по этому факту ведется служебное расследование, которое начал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP), и если кого-то нужно привлечь к ответственности, то это будет сделано.

"Конечно, все обстоятельства дела надо прояснить вначале, хотя в этой истории меня смущает только то, что такое решение было принято тайно. 2

Новый министр здравоохранения работает иначе, так что теперь все вопросы о поставках вакцин решает правительство", - сказал Кариньш.

Уже сообщалось, что по распоряжению министра здравоохранения Даниэля Павлютса начата служебная проверка принципов создания вакционного портфеля от Covid-19 и их соответствия принципам грамотного управления.

Министр инициировал служебную проверку для оценки юридических и фактических обстоятельств подачи заявки на вакцины производства Pfizer/BioNTech, законности и обоснованности действий учреждений и должностных лиц, участвующих в принятии решений, а также соответствия процесса подачи заявки правовым нормам. Проверка также оценит соответствие процесса создания портфеля вакцин от Covid-19 соображениям полезности и надлежащего управления.

Служебная проверка также должна привести к предложениям о возможных улучшениях в процессе принятия решений. Отчет о результатах проверки необходимо сдать до 1 февраля.