Cнег и небольшой мороз: прогноз синоптиков на бижайшие дни
Во второй половине недели и в начале следующей в Латвии ожидается небольшой мороз, временами снег, местами ожидаются сильные снегопады, прогнозируют синоптики.
Во второй половине недели и в начале следующей в Латвии ожидается небольшой мороз, временами снег, местами ожидаются сильные снегопады, прогнозируют синоптики.
Максимальная температура воздуха составит +1..-4 градуса. Минимальная температура воздуха ночью на большей части территории Латвии будет немного ниже, но местами при ясном небе и отсутствии ветра температура воздуха может опуститься до -10 градусов.
Ежедневно по меньшей мере местами ожидается снег, в отдельных регионах возможны сильные снегопадам.
Согласно прогнозам Global Forecast System, в ближайшую неделю во многих регионах Латвии снежный покров превысит 10 см, местами на юго-западе Видземе - 30 см.