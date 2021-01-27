Ср, 27.01.2021
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Cнег и небольшой мороз: прогноз синоптиков на бижайшие дни

ФОТО: LETA

Во второй половине недели и в начале следующей в Латвии ожидается небольшой мороз, временами снег, местами ожидаются сильные снегопады, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит +1..-4 градуса. Минимальная температура воздуха ночью на большей части территории Латвии будет немного ниже, но местами при ясном небе и отсутствии ветра температура воздуха может опуститься до -10 градусов.

Ежедневно по меньшей мере местами ожидается снег, в отдельных регионах возможны сильные снегопадам.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в ближайшую неделю во многих регионах Латвии снежный покров превысит 10 см, местами на юго-западе Видземе - 30 см.

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