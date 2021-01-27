Covid-19: в Литве 1278 новых случаев, скончались 24 человека

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1278 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки выздоровели 1533 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 179 212 случаев Covid-19, 123 562 человека выздоровели, 50 863 человека все еще больны.

От коронавируса в Литве скончалось 2716 человек.

За минувшие сутки сделана 10 181 проба на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,89 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6010 тестов на коронавирус, выявлено 636 первичных позитивных результатов (10,6%), скончались шесть человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 525,4 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 10,9%.

В больницах находятся 392 пациента с коронавирусом.