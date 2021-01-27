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В период пандемии, из-за коронавирусной инфекции и связанных с нею ограничений, люди стали чаще отказываться от ресторанной еды и переходить на приготовление собственных блюд на собственной кухне. Это и полезнее, и увлекательнее, и зачастую намного вкуснее! Но чтобы проявить себя шеф-поваром на собственной кухне, нужно быть подкованным в некоторых вещах.

Например, какие бытовые приборы являются самыми главными на кухне? Конечно же, холодильники. Все пользуются ими, и всем известно, что холодильники предназначены для хранения пищи. А знаете ли Вы, что при наличии хорошего холодильника можно сэкономить на питании, не лишая себя вкусной и здоровой пищи?! Например, современные холодильники оснащены влажной зоной свежести, благодаря которой овощи и фрукты сохраняют свой вкус, витамины и внешний вид дольше, чем в обычном холодильнике. Во влажной зоне свежести температура около 0°С, а влажность около 90%. В подобных условиях овощи, фрукты и зелень хранятся лучше.

Существует также сухая зона свежести, предназначенная для морепродуктов, мяса и мясных изделий, рыбы и сыров. Здесь температура поддерживается около 0 или -2°С, а влажность сохраняется до 50%. Для сравнения: в обычном холодильном отделении температура примерно 3-5°С. Проверьте, обеспечивает ли Ваш холодильник правильный микроклимат для хранения пищи. Если нет, то Вы теряете деньги, так как пища быстрее портиться, её нужно выкидывать и приобретать свежую.

Следует помнить, что неправильное хранение еды в холодильнике может навредить здоровью. Правильное хранение продуктов напрямую связано с приготовлением вкусной и полезной пищи, это подтвердит любой шеф-повар. А если Вы теперь выполняете функции шеф-повара, то и за правильное хранение пищи отвечаете тоже Вы. И в этом Вам поможет правильно подобранный холодильник.