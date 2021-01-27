Ср, 27.01.2021
У полицейского обязательно должно присутствовать чувство юмора Екатерина, женщина-полицейский
Екатерина, женщина-полицейский
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Пьяный мужчина обстрелял машину, припаркованную в "неправильном месте"

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В минувшую субботу, 23 января, во дворе многоквартирного дома в Кокнесском крае мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения из незарегистрированного охотничьего ружья выстрелил в автомобиль, который, по его мнению, был припаркован в неправильном месте, сообщила представитель Государственной полиции (VP) администрации Земгальского региона Даце Калниня.

В субботу днем ​​мужчина 1967 года рождения, посчитав, что Volvo V70 припаркован не в том месте во дворе многоквартирного дома в Кокнесском крае, решил выразить свое мнение, расстреляв капот машины, правую фару и лобовое стекло.

В ходе проверки VP было установлено, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и конфисковали у него незарегистрированное ружье и боеприпасы к нему. Они отправлены на экспертизу. В настоящее время мужчина находится в статусе подозреваемого.

Против него возбуждено два уголовных дела - за умышленное повреждение чужой собственности и за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения. Соответственно, такие правонарушения могут наказываться лишением свободы на срок до десяти лет с испытательным сроком или без такового на срок до трех лет, а также лишением свободы на срок до трех лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

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