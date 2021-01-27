Пьяный мужчина обстрелял машину, припаркованную в "неправильном месте"

В субботу днем ​​мужчина 1967 года рождения, посчитав, что Volvo V70 припаркован не в том месте во дворе многоквартирного дома в Кокнесском крае, решил выразить свое мнение, расстреляв капот машины, правую фару и лобовое стекло.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и конфисковали у него незарегистрированное ружье и боеприпасы к нему. Они отправлены на экспертизу. В настоящее время мужчина находится в статусе подозреваемого.

Против него возбуждено два уголовных дела - за умышленное повреждение чужой собственности и за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения. Соответственно, такие правонарушения могут наказываться лишением свободы на срок до десяти лет с испытательным сроком или без такового на срок до трех лет, а также лишением свободы на срок до трех лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.