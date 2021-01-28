После выступления на инаугурация Байдена девушка проснулась суперзнаменитой. Что она сделала?

20 января состоялась торжественная церемония вступления Джо Байдена в должность президента США. Одной из тех, кого запомнили после этого события, стала 22-летняя поэтесса Аманда Горман. Чем она запомнилась и кто она такая? Рассказываем!

Что случилось?

Одной из традиций церемонии инаугурации президента США является выступление поэта-лауреата, который зачитывает специально написанное к этому дню стихотворение.

Аманда Горман делает фото с Бараком и Мишель Обама ФОТО: SIPA/Scanpix

Молодая активистка зачитала патриотическое стихотворение, которое сочинила сама. Оно называлось "Холм, на который мы взбираемся". Таким образом Аманда вошла в историю США как самая молодая поэтесса, которая принимала участие в подобной церемонии.

"Перед рассветом мы не знаем, найдем ли свет, когда вокруг сплошная тень?"

- перевод первых строчек произведения журналистом BBC Яной Литвиновой.

Вспомнила девушка и о штурме Капитолия в начале января:

"Мы видели силу, которая скорее бы разрушила нашу нацию, чем стала ее частью".

Видео: Выступление Аманды Горман

The Times пишет, что до того, как подняться на трибуну церемонии инаугурации, Горман была малоизвестной. Спустя шесть минут выступления девушка стала самым популярным молодым поэтом в мире. А за время выступления ее соцсети набрали больше подписчиков, чем соцсети нового президента. На данный момент в Instagram Аманды около 3,2 миллиона подписчиков.

Кстати, выступить на инаугурации ее позвала сама первая леди США - Джилл Байден. Джилл услышала Горман в 2017-м, когда та читала поэзию в библиотеке Конгресса.

Внезапная модельная карьера

26 января стало известно, что поэтесса подписала контракт с одним из ведущих американских модельных агентств IMG.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Пользователи Сети оценили не только выступление Аманды, но и ее наряд - ярко-желтое пальто и объемный атласный ободок Prada на голове. Этот образ назвали одним из лучших образов церемонии. Кстати, крупные украшения - серьги и кольца - подарок девушке от телеведущей Опры Уинфри, пишет Vogue.

Как оказалось, Аманда вообще является любительницей поэкспериментировать с яркими красками в своем стиле.

"Я вплетаю собственный символизм в свою одежду, и для меня действительно особенно и важно доносить эти крупицы информации и сентиментальности, когда я декламирую стихотворение",

- сказала активистка журналистам.

Что известно об Аманде?

Аманда Горман появилась на свет 7 марта 1998 года в Лос-Анджелесе. Мама девушки - учительница начальных классов, она же ее и воспитывала в одиночку. У девушки есть брат и сестра-близнец.

Писать стихи Аманда начала еще в школе. Уже в 16 лет девушка выиграла премию "Молодой поэт" в своем городе. В 2017-м получила ту же премию, однако теперь - на национальном уровне.

В 2020-м Горман с отличием окончила Гарвардский университет, где изучала социологию.

Первая книга Аманды вышла в 2015-м - The One for Whom Food Is Not Enough ("Книга для тех, кому одной еды недостаточно"). В настоящее время поэтесса планирует выпустить еще две книги.

В своем творчестве активистка поднимает ряд тем, среди которых - угнетение, расовая дискриминация и феминизм.

Vogue также пишет, что с 2013 года Аманда является послом ООН. Это не удивительно, ведь девушка уже заявила, что в числе ее амбиций есть и политические: она планирует в 2036 году баллотироваться в президенты.

Хиллари Клинтон, бывший соперник Дональда Трампа на выборах, на это сказала:

"Ну разве же стихотворение Аманды Горман не прекрасно? Она обещала бороться за пост президента на выборах 2036 года. Не могу дождаться!"