Торговые предприятия хотят оспорить ограничения в торговле в Конституционном суде

Предприятия отрасли считают, что ограничения нарушают критерии, разрешенные Конституцией, в том числе по принятию ограничительных норм, а также не соблюдена соразмерность ограничений основных прав.

"Остается надеяться, что Конституционный суд успеет рассмотреть жалобу раньше, чем будут уничтожены работающие в этой отрасли местные предприниматели в результате действий правительства", - сказал Данусевич.

Жалобу планируется подать на следующей неделе.

Ассоциация призывает правительство придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией Covid-19 и практики ограничений торговли в ЕС.

Как пояснил Данусевич, главным условием для ВОЗ является сведение до минимума негативного воздействия на здоровье и благополучие всех членов общества и субъектов экономики. Однако принятые в настоящее время ограничения на ассортимент товаров не позволяют людям поддерживать свое тело в здоровом состоянии, полноценно заниматься активным отдыхом на природе, а также занимать себя дома.

"Неравномерные ограничения на ассортимент товаров приводят к банкротству многих мелких и средних торговцев и производителей. Механизмы компенсации также неполны и несправедливы", - подчеркнул президент ассоциации.

Он сообщил, что министр финансов Янис Рейрс выслушал часть предложений ассоциации и намерен скорректировать условия поддержки для компаний, у которых нет истории деятельности в 2019 году, но нужно еще устранить несправедливость, допущенную в декабре.

По словам Данусевича, ассортимент доступных товаров не ограничен ни в одной стране ЕС. Также в ЕС количество посетителей магазинов ограничивается до 50% от запланированного в помещении, а в Латвии это 80%. "Подчеркну, что ограничений на торговлю товарами нет в странах, где заболеваемость выше, чем в Латвии, например, в Польше, Франции, Швеции или Литве", - сказал он.