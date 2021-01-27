В Ригу прибудет делегация IIHF, чтобы оценить готовность к ЧМ по хоккею

Во вторник состоялось заседание Совета IIHF, на котором обсуждался вопрос организации чемпионата мира по хоккею. В результате так и не было принято решение касательно места проведения турнира и заседание перенесли на следующую неделю.

"Совет ещё не принял решение, но сегодня будет организована онлайн-встреча всех 16 стран участниц, чтобы мы могли это обсудить. В четверг вечером в Латвию прибудет делегация IIHF. Будут представлены все заинтересованные стороны, чтобы вести диалог об удачном проведении турнира в Риге", - сказал Калвитис порталу TVNET.

В составе делегации не будет президента IIHF Рене Фазеля, но будет генеральный секретарь организации Хорст Лихтнер. Латвию на переговорах будут представлять правление ЛФХ, сам Калвитис, генеральный секретарь Виестурс Козиолс и руководитель компании Hokeja akadēmijas Эдгар Бунцис.

"Если делегация IIHF едет к нам, значит Рига в этой история самая важная. Быстрое принятие решения позволило бы нам действовать эффективно. Сейчас многие работы задерживаются. Решение ждём максимально быстро. Надеялись, что оно будет принято на этой неделе, но теперь ждём следующую", - сказал Калвитис.

Что касается финансовой стороны, то в беседе с порталом Sportacentrs.com Калвитис сказал, что две трети от затрат покроет IIHF.