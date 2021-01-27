Литва продлила карантин и ограничения на передвижение до марта

Продлены ограничения на передвижение между самоуправлениями, за исключением поездок в самоуправление места жительства, в другое самоуправление из-за смерти близких родственников, на работу, а также в места международных поездок и из них.

Предложение продлить карантин Минздрав аргументировал тем, что с введением жесткого карантина заболеваемость Covid-19 снизилась, но все еще остается высокой.

"Количество случаев в Литве сокращается, но темпы сокращения по сравнению с прежними неделями замедлились", - сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

По его словам, это не означает, что меры себя не оправдывают - удалось стабилизировать ситуацию в больницах.

Смертность также остается высокой, хотя есть тенденция к ее снижению.

По данным министерства, сейчас иммунитет к Covid-19 есть примерно у 7% населения Литвы - у привитых хотя бы первой дозой вакцины (около 2%) и у переболевших коронавирусом в последние полгода (около 5%).

В понедельник после заседания правительственной комиссии по экстремальным ситуациям отмечалось, что послаблений в карантинном режиме можно ожидать с середины февраля, если сократится количество заражений.

Карантин введен в Литве 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим ужесточен и продлен до 31 января.