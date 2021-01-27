Литва продлила карантин и ограничения на передвижение до марта
В среду правительство Литвы продлило карантин и ограничения на передвижение между самоуправлениями до марта.
В среду правительство Литвы продлило карантин и ограничения на передвижение между самоуправлениями до марта.
Продлены ограничения на передвижение между самоуправлениями, за исключением поездок в самоуправление места жительства, в другое самоуправление из-за смерти близких родственников, на работу, а также в места международных поездок и из них.
"Количество случаев в Литве сокращается, но темпы сокращения по сравнению с прежними неделями замедлились", - сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.
По его словам, это не означает, что меры себя не оправдывают - удалось стабилизировать ситуацию в больницах.
Смертность также остается высокой, хотя есть тенденция к ее снижению.
По данным министерства, сейчас иммунитет к Covid-19 есть примерно у 7% населения Литвы - у привитых хотя бы первой дозой вакцины (около 2%) и у переболевших коронавирусом в последние полгода (около 5%).
В понедельник после заседания правительственной комиссии по экстремальным ситуациям отмечалось, что послаблений в карантинном режиме можно ожидать с середины февраля, если сократится количество заражений.
В данный момент в стране запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, ограничено передвижение людей между самоуправлениями и собрания.