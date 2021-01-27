Женщина, которую на акции протеста полицейский ударил ногой в живот, повторно попала в больницу

Как сообщает "Медуза", состояние женщины ухудшилось после того, как ее навестили представители органов опеки и прокуратуры, чтобы "разъяснить ей ее права".

Как отмечает "Команда 29", представляющая интересы Юдиной, ее адвокат Евгений Смирнов не смог вызвать ей скорую помощь (Юдина проживает в городе Луга Ленинградской области), поэтому сам повез ее в Санкт-Петербург.

"Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и приняла решение о ее госпитализации", - сообщили в "Команде 29". Название больницы, в которую была госпитализирована женщина, адвокат не назвал, сославшись на то, что Юдиной нужен покой.

Между тем сама Маргарита Юдина решила подать в СК заявление с требованием возбудить против ударившего ее полицейского уголовное дело. Кроме того, она хочет взыскать с государства моральный и материальный ущерб.

Изданию "Новая газета" женщина рассказала, что полиция не пыталась брать у нее показания, а просила, чтобы она простила ударившего ее сотрудника.

Кроме того, по ее словам, полицейский, который позже извинился перед ней, называл себя "Колей", однако она не знает, действительно ли его зовут Николай и действительно ли это тот человек, который ее ударил, так как во время разговора он был в медицинской маске.

Напомним, что ранее, 23 января, во время акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге Маргарита Юдина обратилась к полицейским, которые вели задержанного, с вопросом, за что того задержали, и получила от одного из них сильный удар ногой в живот, после которого она попала в реанимацию.

Позже некий сотрудник полиции пришел к ней в больницу с цветами и попросил прощения. Он объяснил, что ему в лицо брызнули перцовым газом, после чего у него запотело забрало шлема и он не видел, что происходит. Юдина сказала, что простила полицейского.

Однако позднее женщина сочла, что полицейский ее обманул. По ее словам, она вспомнила, что на акции не применялся перцовый газ, а полицейский смотрел ей в глаза, когда шел на нее перед ударом.