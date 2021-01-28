Чт, 28.01.2021
Несмотря на удаленное обучение, приходится делать вывод, что подростки не сидят дома и встречаются, не соблюдая ограничения. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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По всем правилам пандемии: в США прошло уникальное шоу

ФОТО: Скриншот с видео

Альтернативная музыкальная группа The Flaming Lips дала два уникальных концерта в Оклахоме. Посетители на протяжении всего шоу находились в надувных шарах, которые организаторы мероприятия прозвали "космическими пузырями", пишет Русская служба Би-би-си.

Сама группа начала использовать такие шары в выступлениях на сцене задолго до начала пандемии. А теперь в пузыри поместили и зрителей.

Мероприятие состоялось на площадке Criterion в Оклахома-сити, родном городе группы. Отчасти это был живой концерт, отчасти - съемка видеоклипа группы.

Выступление "в пузырчатом формате" на более традиционной и крупной концертной площадке реализовать сложнее, чем в телестудии. Criterion в лучшие времена мог вмещать до 4000 человек. Однако, по словам солиста группы Уэйна Койна (Wayne Coyne), изоляционных пузырей туда поместилось не более сотни.

В каждом на данный момент помещается по одному человеку. Койн отметил, что группа работает над версией шоу, где в каждый пузырь сможет вместиться до трех человек.

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