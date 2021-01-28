По всем правилам пандемии: в США прошло уникальное шоу

Сама группа начала использовать такие шары в выступлениях на сцене задолго до начала пандемии. А теперь в пузыри поместили и зрителей.

Мероприятие состоялось на площадке Criterion в Оклахома-сити, родном городе группы. Отчасти это был живой концерт, отчасти - съемка видеоклипа группы.

Выступление "в пузырчатом формате" на более традиционной и крупной концертной площадке реализовать сложнее, чем в телестудии. Criterion в лучшие времена мог вмещать до 4000 человек. Однако, по словам солиста группы Уэйна Койна (Wayne Coyne), изоляционных пузырей туда поместилось не более сотни.