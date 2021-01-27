Стакис: зарплаты депутатов Рижской думы заморожены не будут
Коалиция Рижской думы решила не замораживать зарплаты депутатов, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Коалиция Рижской думы решила не замораживать зарплаты депутатов, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Повышение зарплат депутатов привязано к росту средней зарплаты по стране.
Мэр подчеркнул, что новая коалиция столичной думы обеспечит принятие решений не в узком кругу, а открыто, в результате работы в комитетах думы. Поэтому депутатам придется работать больше, чем раньше, и прибавка к зарплате не является неоправданной.
Сегодня Рижская дума примет решение о бюджете самоуправления, а также о повышении зарплат председателя думы, его заместителей, руководителей комитетов и депутатов. Проект решения также предусматривает введение зарплат для заместителей руководителей комитетов, хотя ранее эта должность была неоплачиваемой.
Зарплаты вице-мэров вырастут примерно на 156 евро и составят 3281 евро в месяц, зарплаты председателей комитетов увеличатся на 124 евро - до 2614 евро в месяц, а зарплаты депутатов - на 58 евро (до 1230 евро в месяц).
В свою очередь, зарплаты заместителей глав комитетов Рижской думы планируются в размере 1230 евро в месяц.