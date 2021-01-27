В Москве полиция пришла с обысками в квартиры Навального и его жены Юлии

Как пишет "Медуза", в квартире Алексея Навального в Марьино, куда пришли с обыском, сейчас находится брат оппозиционера Олег Навальный. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Издание Baza отмечает, что обыск, вероятно, связан с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденном после акции протеста в Москве 23 января. Это подтвердил и Жданов.

Побывали силовики и в квартире супруги Алексея Навального Юлии, находящейся рядом с метро "Автозаводская".

"Дождь" сообщил, что силовики выломали дверь и отказались пустить к Юлии адвоката. Кроме того, они заклеили скотчем дверной глазок и камеры видеонаблюдения. 14

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Кроме того, стражи порядка пришли с обысками в офис ФБК, в студию "Навальный Live" и в квартиру отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Побывали они у Николая Касьянова, Игоря Ефремова и Глеба Быкова.

"Медуза" сообщила, что судебные приставы вручили Любови Соболь повестку о вызове на допрос. Допрос связан с делом против Ивана Жданова о неудалении видео о предприятии "Московский школьник", поставляющем продукты питания в школы столицы России.

Позже стало известно о визите полиции к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и другим лицам. Для проведения обыска была задержана и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.

Обыск планируется и у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Для этого ее даже вывезли из спецприемника, так как проводить обыск в жилье в отсутствие владельца запрещено. Напомним, Ярмыш была задержана на десять суток еще перед акцией 23 декабря за призывы к участию в несанкционированных протестах.

"Интерфакс" отмечает, что по делу, с которым связаны обыски, фигурантов пока нет. 14

Как говорится в постановлении на проведение обыска у члена Либертарианской партии Игоря Ефремова, полиция ищет электронные носители с призывами принять участие в акции 23 января, пишет "Медиазона". По информации Baza, в связи с делом о нарушении санитарных норм следователи планируют провести обыски в том числе у всех представителей ФБК.