Bellingcat связал сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, со смертями еще трех политических активистов

Родственники Руслана утверждали, что, когда они получили его тело для захоронения, заметили на шее две точки, напоминающие следы иглы шприца. По просьбе родственников образцы тканей были отправлены на анализ на наличие токсинов. Сообщения о результатах этого анализа нигде не публиковалось, связаться с членами семьи Магомедрагимова Bellingcat не удалось.

Как и в случае с Тимуром Куашевым, накануне и в сам день смерти Магомедрагимова недалеко от Руслана находились предполагаемые сотрудники Института криминалистики ФСБ.

Иван Осипов дважды посещал Махачкалу в январе 2015 года, а Константин Кудрявцев ездил в столицу Дагестана за две недели до смерти Магомедрагимова.

За четыре дня до смерти Магомедрагимова Осипов прилетел во Владикавказ, находящийся в четырех часах езды от Каспийска. Он пробыл в регионе шесть дней и через два дня после смерти Руслана уехал обратно в Москву.

Информации о деле Магомедрагимова меньше, чем об истории с Куашевым. Bellingcat отмечает, что имеющихся данных недостаточно для оценки того, мог ли активист быть отравлен офицерами ФСБ. Но в глаза бросается сходство обстоятельств смерти двух кавказских активистов, в том числе и возможное использование инъекций для введения яда, а также заключение о смерти от сердечной недостаточности.

Через год после смерти Магомедрагимова лидер движения "Садвал" Назим Гаджиев был найден убитым у себя дома с ножевыми ранениями на теле. В деле об убийстве Гаджиева до сих пор не названо ни одного подозреваемого.

Поезд Тамбов-Москва. Никита Исаев

Политик Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва 16 ноября 2019 года. Свою последнюю в жизни фотографию он сделал из окна своего купе.

К тому времени Исаев чуть больше года занимался политикой в качестве главы движения "Новая Россия". Он помогал региональным активистам бороться с коррупцией и бездействием властей, но всегда умудрялся балансировать на грани между критикой региональных политиков и проявлением уважения в адрес президента России. Исаев позиционировал "Новую Россию" как независимое движение, но при этом всегда поддерживал основные направления политики Кремля и лично Путина, критиковал Алексея Навального. В СМИ Исаева иногда называли "новым Навальным", но в отличие от лидера Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом), Никиту Исаева часто звали в эфир государственных телеканалов, где он комментировал различные темы: от защиты прав потребителей до политики США и войны на Украине.

О последних минутах жизни Исаева известно со слов его тогдашней помощницы и подруги Алины Жестовской. По ее словам, Никита Исаев проснулся около часа ночи и пошел в туалет. Он долго отсутствовал, а когда вернулся, то держался за живот, как будто его кто-то ударил. Последние слова, которые он успел произнести, были: "Кажется, меня отравили".