Кариньш: самоуправления играют важную роль в ограничении заболеваемости Covid-19

Он высоко оценил предложения самоуправлений по борьбе с вирусом. Кариньш отметил, что наиболее важными вопросами в снижении заболеваемости Covid-19 являются процесс вакцинации, соблюдение ограничений и оказание поддержки населению и предпринимателям.
Премьер проинформировал руководителей местных самоуправлений, что в четверг, 28 января, на заседании правительства планируется принять переработанный план вакцинации.
Несмотря на то, что наметилась тенденция стабилизации заболеваемости, говорить о смягчении ограничений еще рано, но их можно изменить, сделав более простыми и понятными и при этом не меняя их сути, сказал Кариньш.
Правительство также регулярно пересматривает меры поддержки, чтобы сделать их более доступными для жителей и бизнеса.
На заседании совета LPS также обсуждалось положение в центрах социального ухода и вопросы финансирования из госбюджета и фондов ЕС.
Самоуправления просят государство найти решение, чтобы обеспечивать их информацией о заболевших Covid-19. Премьер пообещал, что решение будет найдено, и пояснил, что Центр профилактики и контроля заболеваний очень загружен, поэтому обмен информацией происходит медленно.