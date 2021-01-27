Кариньш: самоуправления играют важную роль в ограничении заболеваемости Covid-19

Он высоко оценил предложения самоуправлений по борьбе с вирусом. Кариньш отметил, что наиболее важными вопросами в снижении заболеваемости Covid-19 являются процесс вакцинации, соблюдение ограничений и оказание поддержки населению и предпринимателям.

Премьер проинформировал руководителей местных самоуправлений, что в четверг, 28 января, на заседании правительства планируется принять переработанный план вакцинации.

Несмотря на то, что наметилась тенденция стабилизации заболеваемости, говорить о смягчении ограничений еще рано, но их можно изменить, сделав более простыми и понятными и при этом не меняя их сути, сказал Кариньш.

Правительство также регулярно пересматривает меры поддержки, чтобы сделать их более доступными для жителей и бизнеса.

На заседании совета LPS также обсуждалось положение в центрах социального ухода и вопросы финансирования из госбюджета и фондов ЕС.