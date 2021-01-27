Ср, 27.01.2021
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Латвийский биатлонист Расторгуев стал чемпионом Европы в индивидуальной гонке

Андрей Расторгуев ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, который проходил в польском городе Душники-Здруй.

32-летний Расторгуев стал победителем индивидиуальной гонки на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Латвийский биатлонист преодолел дистанцию за 52 минуты и 4,7 секунды, допустив один промах на первом огневом рубеже.

Второе место занял норвежец Эрлен Бьонтегорд, который с двумя промахами уступил Расторгуеву почти полторы минуты. На третью ступень пьедестала поднялся его товарищ по сборной Эндре Стремсхейм (+1 минута 41,4 секунды; 2 промаха).

Расторгуев стал чемпионом Европы в третий раз в карьере и второй раз - в 20-километровой индивидуальной гонке. Впервые в этой дисциплине он победит в 2014 году на соревнованиях в Чехии.

Что касается остальных латвийских биатлонистов, то лучше всего дистанцию преодолел Александр Патриюк (43-е место). Эдгар Мисе финишировал на 61-м месте, Роберт Слотиньш занял 80-е место, Рудис Балодис расположился на 86-м месте, а Кирилл Матюхин занял итоговое 90-е место.

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