Латвийский биатлонист Расторгуев стал чемпионом Европы в индивидуальной гонке

32-летний Расторгуев стал победителем индивидиуальной гонки на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Латвийский биатлонист преодолел дистанцию за 52 минуты и 4,7 секунды, допустив один промах на первом огневом рубеже.

Второе место занял норвежец Эрлен Бьонтегорд, который с двумя промахами уступил Расторгуеву почти полторы минуты. На третью ступень пьедестала поднялся его товарищ по сборной Эндре Стремсхейм (+1 минута 41,4 секунды; 2 промаха).

Расторгуев стал чемпионом Европы в третий раз в карьере и второй раз - в 20-километровой индивидуальной гонке. Впервые в этой дисциплине он победит в 2014 году на соревнованиях в Чехии.