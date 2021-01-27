Под Скривери пьяный мужчина без прав не справился с заснеженной дорогой

Заметно смущенный господин, едва державшийся на ногах, еще мгновение назад управлял видимой на фотографии Mazda. Поездка мужчины прошла не совсем гладко, поэтому вскоре на месте происшествия появились дорожные полицейские. Водитель попал в аварию на асфальтированной дороге между Скривери и Мадлиеной, ближе к границе Скривери. Как рассказал водитель, машина просто начала скользить, и управлять ей более не предоставлялось возможным.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Водитель немного травмировал лицо и ноги, но помощь медиков ему не потребовалась и, скорее всего, полученные травмы влияния на здоровье в дальнейшем не окажут. Однако ответственность за это ДТП будет ощутимой. Алкометр показал в выдохе водителя 2,33 промилле алкоголя.

На месте происшествия он рассказал, что пил пиво как накануне, так и в день, когда произошло ДТП - во вторник.