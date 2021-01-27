Под Скривери пьяный мужчина без прав не справился с заснеженной дорогой
Для одного мужчины поездка из Риги домой недалеко от Скривери завершилась аварией и серьезными неприятностями.
Для одного мужчины поездка из Риги домой недалеко от Скривери завершилась аварией и серьезными неприятностями.
Заметно смущенный господин, едва державшийся на ногах, еще мгновение назад управлял видимой на фотографии Mazda. Поездка мужчины прошла не совсем гладко, поэтому вскоре на месте происшествия появились дорожные полицейские. Водитель попал в аварию на асфальтированной дороге между Скривери и Мадлиеной, ближе к границе Скривери. Как рассказал водитель, машина просто начала скользить, и управлять ей более не предоставлялось возможным.
Водитель немного травмировал лицо и ноги, но помощь медиков ему не потребовалась и, скорее всего, полученные травмы влияния на здоровье в дальнейшем не окажут. Однако ответственность за это ДТП будет ощутимой. Алкометр показал в выдохе водителя 2,33 промилле алкоголя.
Нужно отметить, что участок дороги, по котором ехал мужчина, действительно был заснеженным и скользким, поэтому риск попасть в аварию был большим и в трезвом уме. За безответственные действия мужчине предстоит предстать перед судом. Против него заведено уголовное дело, так как прав у водителя не было.