Последняя информация о новых случаях Covid-19: почти треть - в Риге

Во вторник в Риге зарегистрировано 323 новых инфицированных, а общее число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3390 человек.

В Даугавпилсе зарегистрирован 91 новый зараженный, а общее количество случаев за 14 дней составляет 866, в Елгаве - 60 новых случаев и 407 за две недели, в Гробиньском крае, соответственно, 34 и 63.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 3390, Даугавпилсе - 866, Елгаве - 407, Елгвинском крае - 292, Резекне - 275, Лиепае - 270, Гулбенском крае - 228, Даугавпилсском крае - 214, Екабпилсе - 206, Талсинском крае - 205.

По расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 576,4 случая.

В 39 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 20 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, то наиболее высоким оно является в Апском, Прейльском, Ропажском, Скриверском, Ливанском, Циблском, Энгурском, Елгавском, Виеситском, Карсавском, Гулбенском и Акнистском краях.