Фракция KPV LV останется в правительственной коалиции

Представитель правления Том Андерсонс ранее пояснил, что это означает переговоры о новом соглашении, которое обеспечит выполнение предвыборных обещаний KPV LV.

Можвилло также добавил, что фракция направила министру благосостояния Рамоне Петравиче (KPV LV) свои рекомендации по вопросу о совмещении министерской должности и мандата депутата Сейма. Он повторил, что Петравича должна сама решать, как ей поступать.

Лидер фракции также подтвердил, что, скорее всего, на предстоящем 20 февраля собрании членов KPV LV он выдвинет свою кандидатуру на выборах члена правления. Для того, чтобы избрать новое правление, сначала нужно принять решение о том, выразить ли доверие прежнему правлению либо распустить его.

Как сообщалось, правление KPV LV предложило Петравиче рассмотреть возможность сложения депутатского мандата, чтобы более полноценно работать в Министерстве благосостояния во время кризиса.