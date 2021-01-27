Путин в Давосе: Россия и Европа должны вернуться к диалогу
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Путин в Давосе: Россия и Европа должны вернуться к диалогу
Президент России Владимир Путин считает необходимым "честный диалог" его страны с Европой. Следует избавиться от фобий прошлого и вместо это смотреть в будущее, заявил Путин в видеообращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе в среду, 27 января. По его словам, нынешняя ситуация, "очевидно, ненормальная".
Президент РФ уверен, что у России и Европы имеются общие основополагающие ценности, включая культуру. "По сути, это одна цивилизация", - сказал Владимир Путин.
"Мы должны вернуться к позитивной повестке. Россия заинтересована в этом, и я убежден, что в этом заинтересованы и европейские страны", - добавил он.
В то же время российский президент не выдвинул никаких конкретных предложений для улучшения двусторонних связей.
В настоящее время отношения между Западом и Россией весьма напряженные. Стороны глубоко расходятся во мнениях относительно кризисов в Украине и Сирии и по вопросам о защите прав человека. Отношения между сторонами омрачает также отравление в России известного оппозиционера Алексея Навального, а также его арест по возвращении на родину после лечения в Германии.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 27.01.2021
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