В этом выпуске:

Полиция пришла с обыском домой к Алексею и Юлии Навальным. Также силовики приехали в офис Фонда по борьбе с коррупцией и студию Навальный Live.

Расследователи Bellingcat и Insaider утверждают: группа отравителей Навального имеет отношение к убийствам трех человек.

Россия и Европа должны вернуться к диалогу. Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на Давосском экономическом форуме. А страны большой семерки требуют немедленно освободить Алексея Навального.

Путин в Давосе: Россия и Европа должны вернуться к диалогу

Президент России Владимир Путин считает необходимым "честный диалог" его страны с Европой. Следует избавиться от фобий прошлого и вместо это смотреть в будущее, заявил Путин в видеообращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе в среду, 27 января. По его словам, нынешняя ситуация, "очевидно, ненормальная".

Президент РФ уверен, что у России и Европы имеются общие основополагающие ценности, включая культуру. "По сути, это одна цивилизация", - сказал Владимир Путин.

"Мы должны вернуться к позитивной повестке. Россия заинтересована в этом, и я убежден, что в этом заинтересованы и европейские страны", - добавил он.

В то же время российский президент не выдвинул никаких конкретных предложений для улучшения двусторонних связей.

В настоящее время отношения между Западом и Россией весьма напряженные. Стороны глубоко расходятся во мнениях относительно кризисов в Украине и Сирии и по вопросам о защите прав человека. Отношения между сторонами омрачает также отравление в России известного оппозиционера Алексея Навального, а также его арест по возвращении на родину после лечения в Германии.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 27.01.2021