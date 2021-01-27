Мужчина оштрафован на 500 евро: катался на машине с людьми из разных домашних хозяйств
На этой неделе в Тукумском крае мужчина был оштрафован на 500 евро за езду на машине с лицами из разных домашних хозяйств, сообщает агентство LETA.
На этой неделе в Тукумском крае мужчина был оштрафован на 500 евро за езду на машине с лицами из разных домашних хозяйств, сообщает агентство LETA.
Согласно предварительной информации, в понедельник в волости Джукстес Тукумского края мужчины из разных домашних хозяйств катались на автомобиле BMW без определенной цели, нарушив таким образом введенные в стране требования безопасности.
Полиция в рамках административного процесса одного мужчину оштрафовала на 500 евро. О штрафе для остальных лиц решение еще будет принято.
В свою очередь во вторник сотрудники Елгавского участка за несоблюдение ограничений по распространению инфекции Covid-19 начали четыре процесса административного нарушения против четырех лиц, которые перед приездом в Латвию не заполнили электронные анкеты в системе Covidpass.lv.
Кроме того, начаты четыре процесса административного нарушения против лиц, которые, въезжая в Латвию, не смогли предоставить подтверждение отрицательного результата теста.