Ср, 27.01.2021
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Мужчина оштрафован на 500 евро: катался на машине с людьми из разных домашних хозяйств

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

На этой неделе в Тукумском крае мужчина был оштрафован на 500 евро за езду на машине с лицами из разных домашних хозяйств, сообщает агентство LETA.

Согласно предварительной информации, в понедельник в волости Джукстес Тукумского края мужчины из разных домашних хозяйств катались на автомобиле BMW без определенной цели, нарушив таким образом введенные в стране требования безопасности.

Полиция в рамках административного процесса одного мужчину оштрафовала на 500 евро. О штрафе для остальных лиц решение еще будет принято.

В свою очередь во вторник сотрудники Елгавского участка за несоблюдение ограничений по распространению инфекции Covid-19 начали четыре процесса административного нарушения против четырех лиц, которые перед приездом в Латвию не заполнили электронные анкеты в системе Covidpass.lv.

Кроме того, начаты четыре процесса административного нарушения против лиц, которые, въезжая в Латвию, не смогли предоставить подтверждение отрицательного результата теста.

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