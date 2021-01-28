ВИДЕО ⟩ Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии

Матч проходил на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо и завершился победой "Аталанты" со счётом 3:2.

Счёт в игре открыл Берат Джимсити на 7-й минуте встречи. На 17-й минуте римляне сравняли счёт благодаря точному удару головой Ведата Мурики. На 34-й минуте Франческо Ачерби вывел "Лацио" вперёд, но уже через три минуты счёт сравнял украинец Руслан Малиновский.

На 53-й минуте "Аталанта" осталась в меньшинстве, а четыре минуту спустя Алексей Миранчук обработал мяч в штрафной и чётко реализовал выход один на один, установив окончательный счёт в матче.

"Лёша!!! 🇷🇺💪🏼", - подписала фото Миранчука пресс-служба "Аталанты" в официальном Instagram команды.

Этот гол стал для Миранчука уже четвёртым за "Аталанту". Ранее он забивал "Мидтьюлланду" в Лиге чемпионов (4:0), "Интеру" в Серии А (1:1) и "Кальяри" в 1/8 финала Кубка Италии (3:1).