"Динамо" дома минимально уступило "Авангарду" Боба Хартли

Матч завершился со счётом 2:1 (1:0, 0:2, 0:0) в пользу российской команды. Это поражение стало для динамовцев третьим подряд.

Счёт был открыт уже на второй минуте встречи - точным броском отметился нападающий рижан Мартиньш Дзиеркалс. Во втором периоде "Авангард" сумел не только отыграться, но и выйти вперёд. Голы в свой актив записали Денис Зернов и Алексей Емелин. В заключительной двадцатиминутке шайбы заброшены не были и омский клуб своё преимущество сохранил.

Отметим, что это была первая очная встреча команд в текущем сезоне. Всего в КХЛ команды сыграли друг с другом 25 раз, 12 из которых сильнее оказывались рижане.

В данный момент рижское "Динамо" с 23 очками в 49 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Авангарда" 68 очков в 50 матчах и второе место на "Востоке".