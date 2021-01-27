Рижская дума приняла бюджет. Обсуждение продолжалось семь часов

В этом году доходы бюджета Рижского самоуправления запланированы в размере 916,6 млн евро, а расходы - в размере 1,04 млрд евро. В 2020 году расходы муниципального бюджета составили 1,06 млрд евро.

Учитывая, что доходы бюджета на 124 млн евро меньше, часть расходов планируется покрыть из средств на счетах самоуправления, где на конец года было 119 млн евро. Оставшиеся около 5 млн евро, которых не хватает для финансирования запланированных расходов, планируется взять в долг.

В этом году налоговые поступления запланированы в размере 671,4 млн евро, трансферты государственного бюджета - 200,4 млн евро, неналоговые поступления - 13,9 млн евро.

Больше всего средств отводится на образование - 404 млн евро, на экономическую деятельность - 247,5 млн евро, на социальную защиту - 112,3 млн евро, на деятельность управленческих служб - 105,6 млн евро.

Рижская дума планирует потратить 38,5 млн евро на выплату процентов, 203,4 млн евро - на субсидии, дотации и социальные пособия. Также Рига планирует внести 42,5 млн евро в фонд выравнивания финансов самоуправлений.

Из-за перераспределения поступлений от подоходного налога с населения поступления бюджета Риги сократятся почти на 39 млн евро, но с учетом сокращения взносов в фонд выравнивания финансов самоуправлений реальное сокращение составит 17,4 млн евро.

Как заявил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис, приоритетами муниципального бюджета в этом году будут социальное обеспечение, дошкольное образование и развитие объектов инфраструктуры.

Муниципалитет планирует сэкономить за счет сокращения финансирования командировок, административных расходов учреждений, юридических услуг, ограничения использования служебных автомобилей и отмены привилегий депутатов на бесплатное пользование муниципальной парковкой, пересмотра процентных ставок по кредитам и частичного сокращения финансирования культурных и массовых мероприятий.

В 2021 году в рамках действующего соглашения дотация Rīgas mikroautobusu satiksme уменьшится на 5,9 млн евро. 1 января истек срок действия одного из договоров Rīgas satiksme с Rīgas karte, что позволит сэкономить 5 млн евро в первый год.

С 1 января зарплаты работников социальной сферы будет увеличена в среднем на 70 евро. Рижское самоуправление продолжит платить надбавки сотрудникам муниципальной полиции и социальным работникам за работу в условиях пандемии Covid-19.