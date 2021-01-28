Видео ⟩ Жестокое убийство в Эдоле: молодой человек был сильно изуродован

В деревне Эдоле местные жители не могут забыть громкий инцидент, случившийся на прошлой неделе, когда при трагических обстоятельствах погиб 23-летний мужчина.

Известие о смерти молодого человека приводит в ужас жителей окрестностей, поскольку, по словам очевидцев, тело погибшего было сильно изуродовано. Прохожий нашел его останки на дороге.

По словам местных жителей, в тот роковой день молодой человек пошел на вечеринку, устроенную его друзьями, почти все из которых были сверстниками. Часть из Эдоле, часть - гости из Вентспилса. Кто-то в компании отмечал юбилей. Несколько человек собрались в частном доме в нескольких километрах от центра Эдоле.

Местные жители, хорошо знавшие убитого, помнят, что они пытались отговорить его от поездки на вечеринку, потому что круг участников казался совершенно особенным. Один житель указывает, что у этих людей уже была история с употреблением наркотиков, а также с различными конфликтами.

Как сообщает Degpunktā, по неофициальным данным, во время вечеринки между молодыми людьми возник конфликт, перешедший в кровавую драку. Пострадавший был сильно избит, а позже его переехала легковая машина.

В настоящее время считается, что молодой человек был убит по меньшей мере двумя преступниками из вышеупомянутой компании, а автомобиль проехал над жертвой, чтобы добить его. В настоящее время жители Эдоле надеются на профессиональные действия полиции. Сотрудники правоохранительных органов говорят, что усиленно расследуют это серьезное преступление.

Должностные лица Курземского регионального отделения государственной полиции возбудили уголовное дело по факту происшествия, и с первого дня до настоящего момента и в будущем сотрудники правоохранительных органов будут проводить активное расследование уголовного производства.

"Два человека были арестованы по подозрению в совершении преступления, и полиция обратилась к суду с просьбой о заключении мужчин под стражу. Суд удовлетворил ходатайство, и мужчины были заключены под стражу. Беря во внимание большой объем информации, а также то, что каждый день появляются новые доказательства, в настоящее время полиция не может комментировать обстоятельства дела в интересах следствия. Также назначена экспертиза для определения причины смерти мужчины", - говорится в сообщении Государственной полиции.