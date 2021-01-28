Международная организация: индекс восприятия коррупции в Латвии долгие годы неизменно высок

Ноль в шкале ИВК означает, что в общественном восприятии в стране существует очень высокий уровень коррупции, 100 - очень низкий уровень коррупции. В прошлом году Латвия по ИВК среди 180 государств мира занимала 44-е место (56 баллов), в 2018 году - 41-е место (58 баллов), в 2017 году ее ИВК составлял 58 баллов, в 2016 году - 57, в 2015 году - 56, в 2014 году - 54 балла.

Как заявило общество за открытость Delna, хотя небольшое повышение индекса можно оценить как шаг в правильном направлении, тем не менее

ИВК в Латвии длительное время практически не меняется и остается очень низким.

Также по этому показателю Латвия отстает от других стран Европейского союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2020 году ИВК в странах ЕС в среднем составлял 64 балла, и Латвия занимает 15-е место среди 27 стран. В свою очередь в странах ОЭСР ИВК в среднем составляет 66 баллов, а Латвия занимает 28-е место среди 37 стран организации.

Delna отмечает, что показатели Латвии в течение последних лет требуют более широкого анализа факторов, которые привели ее в фазу стагнации. С 2014 года ИВК в Латвии вырос всего на 1 балл. В Литве наблюдаются похожие тенденции, тем временем показатели Эстонии медленно, но неуклонно растут и в настоящее время значительно превышают средний ИВК в ЕС и почти на 20 баллов выше индекса Латвии.

ИВК Литвы в 2020 году составил 60 баллов, Эстонии - 75 баллов.

Delna приветствует усилия правительства Латвии по борьбе с отмыванием денег, реформе деятельности прокуратуры и уменьшению зависимости политических партий от частных спонсоров, однако не меняющийся ИВК свидетельствует о том, что необходимы более смелые шаги. "Кроме того, следует помнить о том, что ИВК - один из первых показателей, на который иностранные инвесторы обращают внимание перед тем, как начать свой бизнес в какой-либо стране. Этот аспект имеет чрезвычайно важное значение в контексте восстановления экономики после пандемии Covid-19", - подчеркнула директор Delna Инесе Тауриня.

Чтобы повысить ИВК и успешнее бороться с коррупцией в стране, Delna призывает реализовать рекомендации экспертов ОЭСР, которые были разработаны после аудита в латвийской прокуратуре, ввести регулирование лоббирования, усовершенствовать системы выявления конфликтов интересов в деятельности высокопоставленных должностных лиц. Также организация призывает предпринимателей активно участвовать в решении связанных с коррупцией проблем, предоставляя данные о внутренних системах по борьбе с коррупцией, участии в политических процессах через лоббирование и структуре организаций.