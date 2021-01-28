Новая Зеландия - лидер по сдерживанию Covid-19. На каком месте Латвия?

Включенные в исследование 98 стран оценивались по шести критериям - количество подтвержденных случаев заражения, количество случаев смерти, количество подтвержденных случаев заражения на 1 млн человек, количество случаев смерти на 1 млн человек, соотношение подтвержденных случаев к количеству тестов, количество тестов на 1000 жителей.
Как указывает Lowy Institute, в совокупности эти показатели свидетельствуют о том, насколько хорошо или плохо страны сумели реализовать меры по сдерживанию пандемии в течение 36 недель после сотого подтвержденного случая Covid-19. Страны оценивались по шкале от 0 (худший результат) до 100 (лучший результат). Китай не включен в исследование из-за отсутствия публично доступных данных об объемах тестирования.
В первую десятку по эффективности мер сдерживания Covid-19 входят Новая Зеландия - 94,4, Вьетнам - 90,8, Тайвань - 86,4, Таиланд - 84,2, Кипр - 83,3, Руанда - 80,8, Исландия - 80,1, Австралия - 77,9, Латвия - 77,5, Шри-Ланка - 76,8.
Эстония занимает 11-е место (76,4), Литва - 19-е место (69,7).
Среди других стран Европы самое высокое место у Мальты - 14-е (73,3). Финляндия занимает 17-е место (70,4), Норвегия - 18-е место (70,0), Словакия - 22-е место (64,5), Дания - 23-е место (62,9), Греция - 32-е место (58,4), Словения - 33-е место (58,1), Швеция - 37-е место (55,5), Австрия - 42-е место (52,8), Ирландия - 43-е место (51,3), Сербия - 51-е место (46,8), Венгрия - 52-е место (46,3), Швейцария - 53-е место (46,3), Хорватия - 54-е место (45,9), Германия - 55-е место (45,8), Италия - 59-е место (40,4), Белоруссия - 60-е место (39,7), Португалия - 63-е место (38,9), Польша - 65-е место (38,4), Великобритания - 66-е место (37,5), Болгария - 67-е место (37,4), Бельгия - 72-е место (35,6), Франция - 73-е место (34,9), Нидерланды - 75-е место (33,5), Россия - 76-е место (32,0), Испания - 78-е место (31,2), Румыния - 81-е место (25,4), Украина - 90-е место (20,7).
Самые низкие места занимают ЮАР - 82-е место (25,4), Индия - 86-е место (24,3), США - 94-е место (17,3), Иран - 95-е место (15,9), Колумбия - 96-е место (7,7), Мексика - 97-е место (6,5), Бразилия - 98-е место (4,3).