Новая Зеландия - лидер по сдерживанию Covid-19. На каком месте Латвия?

Включенные в исследование 98 стран оценивались по шести критериям - количество подтвержденных случаев заражения, количество случаев смерти, количество подтвержденных случаев заражения на 1 млн человек, количество случаев смерти на 1 млн человек, соотношение подтвержденных случаев к количеству тестов, количество тестов на 1000 жителей.

Как указывает Lowy Institute, в совокупности эти показатели свидетельствуют о том, насколько хорошо или плохо страны сумели реализовать меры по сдерживанию пандемии в течение 36 недель после сотого подтвержденного случая Covid-19. Страны оценивались по шкале от 0 (худший результат) до 100 (лучший результат). Китай не включен в исследование из-за отсутствия публично доступных данных об объемах тестирования.