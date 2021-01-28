Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 953, скончались 24 человека

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 953 новых случая коронавируса, скончались 24 человека, сообщил Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки выздоровели 1370 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 180 170 случаев Covid-19, 12 567 человек выздоровели, 50 251 продолжает болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2743 человека.

За минувшие сутки взяты 9474 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составляет 1,9 млн.

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 5326 тестов на коронавирус, позитивными были 690.

По состоянию на утро 28 января в больницах находится 379 пациентов с Covid-19, в отделении интенсивной терапии - 39 человек, на искусственной вентиляции легких - 21.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 31 629 человека, из которых у 6214 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 42 656 случаев Covid-19.