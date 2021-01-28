Чт, 28.01.2021
Латвии было предложено более 800 000 вакцин Pfizer, но те, кто работает в нашей системе, решили принять только 97 500 вакцин. Если бы мы не отказались, у нас было бы намного больше вакцин сейчас. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
1
1 мин для прочтения

Самой молодой жертве - до 25 лет: новая статистика по Covid-19 в Латвии
Дополнено

Медик. ФОТО: Gerain0812/Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 965 новых случаев Covid-19, скончались 10 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 20 до 85 лет:

  • один человек в возрасте 20-25 лет,
  • один человек в возрасте 40-45 лет,
  • один человек в возрасте 60-65 лет,
  • два человека в возрасте 70-80 лет,
  • пять человек в возрасте 80-85 лет.

За последние 24 часа было проведено 10 982 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%. Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 инфицировались 63 992 человека.

Последние новости

НАВЕРХ
Back