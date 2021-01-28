Самой молодой жертве - до 25 лет: новая статистика по Covid-19 в Латвии

Самой молодой жертве - до 25 лет: новая статистика по Covid-19 в ЛатвииДополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 965 новых случаев Covid-19, скончались 10 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 965 новых случаев Covid-19, скончались 10 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 20 до 85 лет:
За последние 24 часа было проведено 10 982 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%. Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 инфицировались 63 992 человека.