Две российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию

Сообщается, что 23-летняя Алия Мердеева участвовала в двух договорных матчах, а 26-летняя София Дмитриева причастна к шести эпизодам договорных встреч. Кроме того, Дмитриева была обвинена в отказе от сотрудничества со следствием.

Обеим теннисисткам пожизненно запретили принимать участие в официальных теннисных соревнованиях и посещать их даже в качестве болельщиц.

Tennis Integrity Agency (независимая международная организация, борющаяся с договорными играми и коррупцией в теннисе) также сообщила, что в двух эпизодах обе теннисистки участвовали в парной встрече. Правда, организация не сообщила, на каком именно турнире это произошло.