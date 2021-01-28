Чт, 28.01.2021
Латвии было предложено более 800 000 вакцин Pfizer, но те, кто работает в нашей системе, решили принять только 97 500 вакцин. Если бы мы не отказались, у нас было бы намного больше вакцин сейчас. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
1
1 мин для прочтения

Две российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию

ФОТО: Cristina Anne Costello/ Unsplash.com

Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Об этом сообщает официальный сайт Tennis Integrity Agency.

Сообщается, что 23-летняя Алия Мердеева участвовала в двух договорных матчах, а 26-летняя София Дмитриева причастна к шести эпизодам договорных встреч. Кроме того, Дмитриева была обвинена в отказе от сотрудничества со следствием.

Обеим теннисисткам пожизненно запретили принимать участие в официальных теннисных соревнованиях и посещать их даже в качестве болельщиц.

Tennis Integrity Agency (независимая международная организация, борющаяся с договорными играми и коррупцией в теннисе) также сообщила, что в двух эпизодах обе теннисистки участвовали в парной встрече. Правда, организация не сообщила, на каком именно турнире это произошло.

Мердеева и Дмитриева не сыграли ни одного матча под эгидой WTA, зато приняли участие во множестве соревнований ITF. Согласно данным сайта WTA, на данный момент Мердеева занимает 1241-е место (лучший рейтинг в карьере - 1192-е место), а Дмитриева - 1153-е (928-е место).

Последние новости

НАВЕРХ
Back