Две российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию
Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Об этом сообщает официальный сайт Tennis Integrity Agency.
Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Об этом сообщает официальный сайт Tennis Integrity Agency.
Сообщается, что 23-летняя Алия Мердеева участвовала в двух договорных матчах, а 26-летняя София Дмитриева причастна к шести эпизодам договорных встреч. Кроме того, Дмитриева была обвинена в отказе от сотрудничества со следствием.
Обеим теннисисткам пожизненно запретили принимать участие в официальных теннисных соревнованиях и посещать их даже в качестве болельщиц.
Tennis Integrity Agency (независимая международная организация, борющаяся с договорными играми и коррупцией в теннисе) также сообщила, что в двух эпизодах обе теннисистки участвовали в парной встрече. Правда, организация не сообщила, на каком именно турнире это произошло.
Мердеева и Дмитриева не сыграли ни одного матча под эгидой WTA, зато приняли участие во множестве соревнований ITF. Согласно данным сайта WTA, на данный момент Мердеева занимает 1241-е место (лучший рейтинг в карьере - 1192-е место), а Дмитриева - 1153-е (928-е место).