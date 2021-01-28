Чт, 28.01.2021
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Лучший латвийский снайпер "Вирслиги" Кроллис сменил клуб

Раймонд Кроллис ФОТО: www.fsmetta.lv

Латвийский нападающий Раймонд Кроллис продолжит карьеру в футбольном клубе "Валмиера". Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

19-летний Кроллис всю свою карьеру провёл в системе футбольного клуба "Метта". В прошлом сезоне нападающий провёл 24 матча в чемпионате Латвии, в которых забил 11 голов. Этот показатель позволил ему стать лучшим бобмардиром среди латвийских футболистов.

В общей сложности в "Вирслиге" Кроллис за "Метту" провёл 49 матчей, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.

Отметим, что в декабре прошлого года появились слухи о том, что 19-летним футболистом интересуются итальянские клубы "Кальяри", "Венеция", и "СПАЛ".

В 2020 году Раймонд Кроллис дебютировал в составе сборной Латвии в матче против Мальты. Всего нападающий за национальную команду провёл четыре матча и забил один гол в ворота Андорры (5:0).

"Валмиера" в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата Латвии и право на участие в еврокубках.

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