Лучший латвийский снайпер "Вирслиги" Кроллис сменил клуб

19-летний Кроллис всю свою карьеру провёл в системе футбольного клуба "Метта". В прошлом сезоне нападающий провёл 24 матча в чемпионате Латвии, в которых забил 11 голов. Этот показатель позволил ему стать лучшим бобмардиром среди латвийских футболистов.

В общей сложности в "Вирслиге" Кроллис за "Метту" провёл 49 матчей, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.

Отметим, что в декабре прошлого года появились слухи о том, что 19-летним футболистом интересуются итальянские клубы "Кальяри", "Венеция", и "СПАЛ".

В 2020 году Раймонд Кроллис дебютировал в составе сборной Латвии в матче против Мальты. Всего нападающий за национальную команду провёл четыре матча и забил один гол в ворота Андорры (5:0).