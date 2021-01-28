Минздрав: массовая вакцинация может начаться в апреле

Министр отметил, что доставленных в феврале доз вакцины будет достаточно для вакцинации врачей и начала вакцинации в центрах социальной помощи в конце февраля. Павлютс упомянул, что Латвия надеется получить в феврале 73 000 доз вакцины AstraZeneca, чего будет достаточно, чтобы начать вакцинацию и пожилых людей.

Министр предположил, что остальное население может начать вакцинироваться в апреле, в первую очередь будут вакцинированы люди с хроническими заболеваниями и работники экстренных служб.

Отвечая на вопрос об ответственности за то, что осенью прошлого года Латвия отказалась от около 800 000 вакцин Pfizer/BioNTech, министр сказал, что ему придется дождаться отчета ответственных служб. Однако Павлютс рассказал, что необходимо было закупить больше вакцин Pfizer/BioNTech. Министр признал, что в настоящее время в Латвии меньше вакцин, чем в других странах.

При этом Павлютс не стал давать прогнозы о дозах вакцин, которые Латвия может получить в марте. Министр отметил, что поставки вакцин задерживаются по всему Евросоюзу, включая Литву и Эстонию.

Хорошая новость - подробный план вакцинации, который был разработан Минздравом и будет утвержден правительством в четверг, отметил Павлютс.

Министр здравоохранения подчеркнул, что план был разработан так, чтобы быть достаточно гибким, чтобы реагировать на заявления производителей вакцин о задержках с поставками. В то же время министр сообщил, что новый план более детализирован по сравнению с предыдущим планом вакцинации.

Павлютс также отметил, что

цель - к концу лета вакцинировать не менее 70% взрослого населения Латвии.

Планируется, что во втором квартале прибудут крупные партии вакцин, после чего будут вакцинироваться от 100 000 до 150 000 человек в неделю.

Также в новом плане вакцинации от Covid-19 важная роль отведена и частному сектору, возможности которого организовать вакцинацию оказались значительно выше, чем ожидалось.