"Это все - чтобы запугать". Суд отказался отпустить Алексея Навального. Он выступил с речью

Алексей Навальный сказал, что у него не было возможности поговорить со своими адвокатами наедине. Тогда судья Муса Мусаев дал возможность Навальному поговорить с защитой по видеосвязи и объявил десятиминутный перерыв.

"Рядом со мной два сотрудника ФСИН стоят строго смотрят. Они останутся или уйдут?" - спросил Навальный у судьи.

"Желательно, чтобы ушли", - ответил тот.

"Так я вас изгнал", - со смехом обратился Навальный к сотрудникам ФСИН в СИЗО.

Приводим полную речь Навального в суде:

"Все такое классное, что я даже не знаю, с чего начать. Ты берешь судебное решение, ищешь там нарушения закона и высказываешься. А здесь все это одно большое нарушение закона. Вы читали постановление из Химок, ваша честь? Если читали, вы должны были смеяться на весь суд.

Я давно вместе с нашей судебной системой спускаюсь по лесенке деградации. Я много чего видел. 2

Привык, что огромное количество законов на меня не распространяется.

Я нахожусь в камере в отделении полиции. Мне говорят: "Сейчас тебя поведут на встречу к адвокатам". Меня заводят в комнату, где публика, флаг России, камеры. И мне говорят: "Сейчас тебя будут здесь судить". Что?

Я уже подумал, что это программа "Розыгрыш".

Сейчас Путин выйдет, скажет: "Мы вот так решили над тобой пошутить, потому что тебя не было в нашей стране пять месяцев, все нормально". 2

Через минуту после окончания суда мне в камеру пришло решение. То есть Симоновский суд, когда выносил решение, уже знал, где я буду.

Я не сомневаюсь что мой самолет лишь летел из Внуково в Шереметьево, а мне уже камеру подготовили в матросской тишине. Даже не постеснялись.

Ваша честь, ваш не смущает что мы фактически по существу рассматриваем изменение моего условного срока на реальный? Почему я не в ИВС, почему я нахожусь в СИЗО?

В документах о моем задержании сказано: мера пресечения отсутствует. Если мера пресечения отсутствует, почему самая частая фраза, которую я слышу в последнее время: "Руки держите за спиной"? Взяли и от фонаря написали статьи, которые ко мне не имеют никакие отношения.

Это просто беззаконие. Беззаконие - это привычная вещь в России. Это демонстративное беззаконие, для того, чтобы запугать меня и всех.

Они хотят заткнуть рот всем таким, как я. Самолет посадить в Шереметьево? Судить в отделении полиции? Это все - чтобы запугать. Я считаю, уверен и заявляю, что они не хозяева нашей страны и никогда не будут ими являться.

Да, сейчас сила на вашей стороне. Но это будет продолжаться не вечно".

Позже политик добавил:

"Именно прокуратура стала органом в России, который является проводником демонстративного беззакония. Я знаю, что в той части страны, где есть интернет, в отличие от меня, популярен наш фильм про дворец Путина.

(...) Спасибо за скорое правосудие. Я хочу выразить поддержку всем тем, кто преследуется. Всем тем, кто выходит на улицы, потому что только они являются последним заслоном, который противостоит тому, чтобы наша страна сползла в окончательную деградацию и чтобы власть украла все. Нас не получится запугать. Мы большинство".