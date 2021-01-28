Чт, 28.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Петравича временно сложит мандат депутата Сейма

Рамона Петравича ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) решила на время полномочий министра благосостояния сложить мандат депутата Сейма, сообщил агентству LЕТА представитель министра Янис Зариньш.

Петравича подала заявление о сложении мандата в президиум Сейма.

В настоящее время Регламент Сейма предусматривает, что его член имеет право сложить депутатский мандат на определенный период времени при исполнении обязанностей премьер-министра, заместителя премьер-министра, министра и государственного министра. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда депутат Сейма одновременно занимает должность депутата Сейма, премьер-министра или заместителя премьер-министра, министра или государственного министра.

До сих пор Петравича совмещала обязанности министра с работой в Сейме, где она исполняла обязанности депутата, одновременно занимая должность члена Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии, подкомиссии по налоговой политике и Комиссии по национальной безопасности.

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