Петравича временно сложит мандат депутата Сейма
Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) решила на время полномочий министра благосостояния сложить мандат депутата Сейма, сообщил агентству LЕТА представитель министра Янис Зариньш.
Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) решила на время полномочий министра благосостояния сложить мандат депутата Сейма, сообщил агентству LЕТА представитель министра Янис Зариньш.
Петравича подала заявление о сложении мандата в президиум Сейма.
В настоящее время Регламент Сейма предусматривает, что его член имеет право сложить депутатский мандат на определенный период времени при исполнении обязанностей премьер-министра, заместителя премьер-министра, министра и государственного министра. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда депутат Сейма одновременно занимает должность депутата Сейма, премьер-министра или заместителя премьер-министра, министра или государственного министра.
До сих пор Петравича совмещала обязанности министра с работой в Сейме, где она исполняла обязанности депутата, одновременно занимая должность члена Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии, подкомиссии по налоговой политике и Комиссии по национальной безопасности.