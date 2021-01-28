Петравича временно сложит мандат депутата Сейма

В настоящее время Регламент Сейма предусматривает, что его член имеет право сложить депутатский мандат на определенный период времени при исполнении обязанностей премьер-министра, заместителя премьер-министра, министра и государственного министра. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда депутат Сейма одновременно занимает должность депутата Сейма, премьер-министра или заместителя премьер-министра, министра или государственного министра.