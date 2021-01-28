70% населения до конца лета: утвержден новый план вакцинации от Covid-19

Mums ir plāns!!! Vakcinācijas plāns, kuru šodien apstiprinājām valdībā, ir detalizēts, digitāls un elastīgs. Nenoteiktība ir šī laika vienīgā noteiktība, tagad mēs būsim gatavi rīkoties dažādās situācijās. Gan tad, ja vakcīnu piegādes kavēsies, gan tad, kad to būs ļoti daudz. pic.twitter.com/PTP8cufRbn — Daniels Pavluts (@pavluts) January 28, 2021

Предыдущий план вакцинации был создан под руководством прежней министра здравоохранения Илзе Винькеле, однако премьер-министр Кришьянис Кариньш увидел в нем ряд недостатков, поэтому план не получил поддержки правительства.

Новый план предусматривает, что для достижения соответствующего объему поставок вакцин темпа вакцинации против Covid-19 и обеспечения удобного и гибкого процесса вакцинации будет организована единая сеть вакцинации.

В единую сеть будут объединены ресурсы существующей системы, введены единый список вакцинируемых и единый календарь вакцинации. Сеть позволит управлять очередями, поставками и запасами вакцин, а также вести коммуникацию с населением. В списки вакцинации будут вноситься люди, которые хотят сделать прививку, с указанием приоритетной группы, места вакцинации и контактной информации.

Люди будут централизованно регистрироваться в очередях на вакцинацию у семейных врачей, в медицинских учреждениях или национальных комплексах вакцинации. Для вакцинации трудовых коллективов по заявке организаций будут организованы выездные бригады медиков или организована специальная вакцинация в одном из медицинских учреждений.

Чтобы достичь цели - вакцинировать не менее 70% взрослого населения к концу лета 2021 года - с февраля объем вакцинации должен постепенно увеличиваться, чтобы с марта можно было обеспечить не менее 100 000 прививок в неделю, поясняет Министерство здравоохранения. Этот объем соответствует прогнозируемым темпам поставок вакцин.

Как сообщалось, в новейшем плане вакцинации указан существенно меньший объем поставок вакцины производства AstraZeneca в первом квартале. Если предыдущий план, разработанный под руководством бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле, предусматривал, что Латвия в первом квартале получит 423 957 доз вакцины AstraZeneca, то в новом плане в первом квартале года предусмотрена 108 791 вакцина этого производителя.

В то же время, учитывая сокращение поставок вакцины Pfizer и BioNTech на две трети в первом квартале, в период с января по март Латвия в целом от всех производителей может получить 182 661 дозу вакцины, что на 444 040 доз меньше, чем было предусмотрено предыдущим планом.