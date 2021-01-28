Видео ⟩ Комендантский час в Риге: мотоциклист убежал от полиции, но был оштрафован за "вечеринку" в гараже

В минувшие выходные, когда улицы Риги опустели, столичные полицейские на улице Мурьяню заметили водителя, который на кроссовом мотоцикле ехал по тротуару. Более того, у его транспортного средства не было государственного регистрационного знака.

Водитель двухколесного транспорта, увидев интерес со стороны полиции, даже не притормозил и вместо этого нажал на газ. Сотрудникам правоохранительных органов догнать мотоциклиста не удалось и они поехали по следам нарушителя, оставшимся на снегу. Они привели стражей порядка к гаражному кооперативу, где в одном из гаражей они встретили сразу 5 человек.

Мужчины сообщили, что отдыхают здесь, а когда полицейские спросили, все ли они из одного домохозяйства, те ответили, что из двух.

В гараже, где отдыхали молодые люди, полицейские заметили два мотоцикла, практически идентичных тому, что они встретили ранее на улице Мурьяню. Однако нарушители комендантского часа уверяли, что никто из них в город не выезжал, и, тем более, не убегал от полиции.

Тем не менее сотрудники полиции возбудили пять административных дел за несоблюдение комендантского часа и ограничений, установленных на время режима ЧС. Каждый получил штраф в размере 100 евро.