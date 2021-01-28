Павлютс назвал срок, когда Латвия сможет получить большое количество вакцин
Первым месяцем, когда Латвия сможет получить большое количество вакцин, станет апрель, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Первым месяцем, когда Латвия сможет получить большое количество вакцин, станет апрель, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
"В первом квартале мы точно не получим то количество вакцин AstraZeneca, на которое надеялись", - заявил министр.
В обновленном плане вакцинации, утвержденном правительством, также указан существенно меньший объем поставок вакцины производства AstraZeneca в первом квартале. Если предыдущий план, разработанный под руководством бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле, предусматривал, что Латвия в первом квартале получит 423 957 доз вакцины AstraZeneca, то в новом плане в первом квартале года предусмотрена доставка 108 791 вакцины этого производителя.
Согласно плану вакцинации, во втором квартале Латвия получит в общей сложности 1 757 831 дозу вакцин против Covid-19. Планируется получить 751 122 дозы вакцины производства AstraZeneca, 344 410 доз вакцины производства Pfizer и BioNTech, 199 783 дозы вакцины Moderna, 231 200 доз вакцины Janssen Pharmaceutica NV и 231 316 доз вакцины CureVac.