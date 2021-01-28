Павлютс назвал срок, когда Латвия сможет получить большое количество вакцин

"В первом квартале мы точно не получим то количество вакцин AstraZeneca, на которое надеялись", - заявил министр.

В обновленном плане вакцинации, утвержденном правительством, также указан существенно меньший объем поставок вакцины производства AstraZeneca в первом квартале. Если предыдущий план, разработанный под руководством бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле, предусматривал, что Латвия в первом квартале получит 423 957 доз вакцины AstraZeneca, то в новом плане в первом квартале года предусмотрена доставка 108 791 вакцины этого производителя.