Правительство выделило 33 самоуправлениям 5 млн евро для преодоления кризиса из-за Covid-19

Это финансирование выделено тем самоуправлениям, в бюджетах которых объем дотаций из фонда выравнивания финансов самоуправлений сократился по меньшей мере на 10%.

Рейрс пояснил, что никаких конкретных критериев для использования этих средств самоуправлениям не установлено, однако в ходе переговоров с самоуправлениями выяснилось, что средства будут использоваться в основном для социальных нужд - выплаты пособий, гарантированного минимального дохода, обеспечения прожиточного минимума жителям.

Аглонский край получит 109 083 евро,

Алуксненский край - 153 013 евро,

Апский край - 66 660 евро,

Балтинавский край - 25 590 евро,

Балвский край - 209 729 евро,

Циблский край - 79 718 евро,

Дагдский край - 224 668 евро,

а Даугавпилс - 976 371 евро.

В свою очередь

Даугавпилсский край получит 514 147 евро,

Эргльский край - 13 928 евро,

Илукстский край - 104 323 евро,

Яунелгавский край - 31 461 евро,

Екабпилсский край - 42 937 евро,

Карсавский край - 141 253 евро,

Краславский край - 366 796 евро,

Кулдигский край - 132 929 евро.

Ливанский край - 80 947 евро,

Лудзский край - 230 239 евро,

Неретский край - 10 097 евро,

Прейльский край - 36 855 евро,

Резекне - 69 731 евро,

Резекненский край - 500 660 евро,

Риебиньский край - 158 791 евро.

Ругайский край - 70 260 евро,

Скрундский край - 103 190 евро,

Стренчский край - 15 274 евро,

Вайньодский край - 51 198 евро,

Вараклянский край - 49 581 евро,

Варкавский край - 58 218 евро,

Вилякский край - 103 823 евро,

Вилянский край- 171 237 евро.