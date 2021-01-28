Чт, 28.01.2021
Сейчас главная цель состоит в том, чтобы не допускать скопления людей, не создавать условий для того, чтобы люди больше ходили в магазины или пользовались общественным транспортом. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
1 мин для прочтения

Правительство выделило 33 самоуправлениям 5 млн евро для преодоления кризиса из-за Covid-19

Деньги. ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Правительство приняло решение о выделении 33 самоуправлениям 5 млн евро для преодоления кризиса из-за Covid-19, сообщил министр финансов Янис Рейрс после заседания правительства в четверг.

Это финансирование выделено тем самоуправлениям, в бюджетах которых объем дотаций из фонда выравнивания финансов самоуправлений сократился по меньшей мере на 10%.

Рейрс пояснил, что никаких конкретных критериев для использования этих средств самоуправлениям не установлено, однако в ходе переговоров с самоуправлениями выяснилось, что средства будут использоваться в основном для социальных нужд - выплаты пособий, гарантированного минимального дохода, обеспечения прожиточного минимума жителям.

  • Аглонский край получит 109 083 евро,
  • Алуксненский край - 153 013 евро,
  • Апский край - 66 660 евро,
  • Балтинавский край - 25 590 евро,
  • Балвский край - 209 729 евро,
  • Циблский край - 79 718 евро,
  • Дагдский край - 224 668 евро,
  • а Даугавпилс - 976 371 евро.

В свою очередь

  • Даугавпилсский край получит 514 147 евро,
  • Эргльский край - 13 928 евро,
  • Илукстский край - 104 323 евро,
  • Яунелгавский край - 31 461 евро,
  • Екабпилсский край - 42 937 евро,
  • Карсавский край - 141 253 евро,
  • Краславский край - 366 796 евро,
  • Кулдигский край - 132 929 евро.
  • Ливанский край - 80 947 евро,
  • Лудзский край - 230 239 евро,
  • Неретский край - 10 097 евро,
  • Прейльский край - 36 855 евро,
  • Резекне - 69 731 евро,
  • Резекненский край - 500 660 евро,
  • Риебиньский край - 158 791 евро.
  • Ругайский край - 70 260 евро,
  • Скрундский край - 103 190 евро,
  • Стренчский край - 15 274 евро,
  • Вайньодский край - 51 198 евро,
  • Вараклянский край - 49 581 евро,
  • Варкавский край - 58 218 евро,
  • Вилякский край - 103 823 евро,
  • Вилянский край- 171 237 евро.

Рейрс также сообщил, что в январе этого года в качестве ранее не запланированной поддержки самоуправлениям было выделено 47 млн евро.

Последние новости

НАВЕРХ
Back