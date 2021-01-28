Правительство выделило 33 самоуправлениям 5 млн евро для преодоления кризиса из-за Covid-19

Это финансирование выделено тем самоуправлениям, в бюджетах которых объем дотаций из фонда выравнивания финансов самоуправлений сократился по меньшей мере на 10%.
Рейрс пояснил, что никаких конкретных критериев для использования этих средств самоуправлениям не установлено, однако в ходе переговоров с самоуправлениями выяснилось, что средства будут использоваться в основном для социальных нужд - выплаты пособий, гарантированного минимального дохода, обеспечения прожиточного минимума жителям.
Рейрс также сообщил, что в январе этого года в качестве ранее не запланированной поддержки самоуправлениям было выделено 47 млн евро.