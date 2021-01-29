Будущий водитель встревожен, что перед экзаменом в CSDD нельзя покататься с инструктором

Рижанин Янис путь к получению водительских прав начал в 2019 году - удачно сдал теорию в школе и CSDD, однако опасался, что с практикой все так удачно не получится. Он передаче Bez Tabu рассказал, что пришло время экзамена по езде, но в связи с режимом чрезвычайной ситуации инструкторы практические занятия не проводят.

"И все! Теперь я остановился", - встревожен Янис.

Правила предусматривают, что в течение трех лет с момента начала учебы будущий водитель должен получить права. Второй важный нюанс - сдать теорию в CSDD в течение года после удачно сданного теоретического экзамена. Янису нужно сделать это до конца марта, однако он не понимает - как успеть к нему подготовиться, если автошколы закрыты?

Янис: "Мне хотелось бы, чтобы CSDD пошла навстречу автошколам и продлила мой срок!"

По его словам, Янис уже полтора месяца не сидел за рулем. Он уверен, что в марте не будет готов отправиться на экзамен, так как упущенное нужно восстанавливать на занятиях с инструктором.

Однако правила предусматривают, что если курсант экзамен в определенное время не сдает, он повторно должен сдавать и теоретический экзамен в CSDD. Конечно, за это нужно и платить.

Начальник отдела квалификации CSDD подтвердил, что в связи с закрытием автошкол часть будущих водителей просит продлить срок сдачи экзамена.

Юрис Тетерис: "Мы индивидуально рассматриваем эти случаи. Если эта просьба - продлить установленный срок - обоснована, срок продлевается".

Представитель CSDD обратил внимание, что Янис может повторно связаться с отделом квалификации, чтобы пересмотреть возможность продления срока. В то же самое время Юрис Тетерис добавляет, что

часто люди пытаются использовать ситуацию с Covid-19 необоснованно, например, просят продлить срок, хотя курсант на протяжении нескольких лет даже не пытался получить права. В таких ситуациях CSDD срок не продлевает.