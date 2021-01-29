Команда Трампа раскрыла его планы на ближайшие выборы

Во время "очень хорошей и сердечной встречи" в штате Флорида Трамп и Маккарти обсудили цель республиканцев вернуть большинство в Палате представителей на выборах в Конгресс в 2022 году, пишет dpa.

Демократы сейчас контролируют Палату представителей и Сенат, но лишь с небольшим большинством. Трамп пообещал Маккарти помочь республиканцам вернуть большинство в Палате представителей.

Большинство республиканских политиков в последние месяцы отвернулись от Трампа, не желая поддерживать его отказ признать поражение в выборах президента США.