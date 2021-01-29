Пт, 29.01.2021
Несмотря на удаленное обучение, приходится делать вывод, что подростки не сидят дома и встречаются, не соблюдая ограничения. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Команда Трампа раскрыла его планы на ближайшие выборы

Donalds Tramps ФОТО: AP/Scanpix

Бывший президент США Дональд Трамп планирует помочь своей Республиканской партии на выборах в Конгресс в будущем году и встретился с лидером республиканского меньшинства Палаты представителей Кевином Маккарти, сообщила в четверг команда Трампа.

Во время "очень хорошей и сердечной встречи" в штате Флорида Трамп и Маккарти обсудили цель республиканцев вернуть большинство в Палате представителей на выборах в Конгресс в 2022 году, пишет dpa.

Демократы сейчас контролируют Палату представителей и Сенат, но лишь с небольшим большинством. Трамп пообещал Маккарти помочь республиканцам вернуть большинство в Палате представителей.

Большинство республиканских политиков в последние месяцы отвернулись от Трампа, не желая поддерживать его отказ признать поражение в выборах президента США.

После нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января многие республиканцы, в том числе и влиятельные, публично оборвали отношения с ним.

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