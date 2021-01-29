Павлютс о вакцинации: преимущество может быть у тех, кто быстрее запишется
Внутри вакцинируемых групп жителей преимущество может быть у тех, кто быстрее запишется на вакцинацию от Covid-19, заявил в СМИ министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Внутри вакцинируемых групп жителей преимущество может быть у тех, кто быстрее запишется на вакцинацию от Covid-19, заявил в СМИ министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Главным условием для прохождения вакцинации является принадлежность к группам риска. Это медики, работники центров социального ухода, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, которые смогут сделать прививки в первую очередь.
"В рамках своей группы преимущество в календаре прививок должно быть у тех, кто скорее запишется",
- пояснил в социальных сетях Павлютс, отвечая на вопросы о процессе вакцинации.
По его словам, объявления о начале записи на вакцинацию можно ждать в начале следующей недели. Планируется, что предварительно зарегистрироваться на вакцинацию можно будет на сайте manavakcina.lv, но пока он еще не работает.
Люди, которые не смогут записаться на вакцинацию по интернету, смогут это сделать по телефону, добавил глава Минздрава.