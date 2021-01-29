Павлютс о вакцинации: преимущество может быть у тех, кто быстрее запишется

Главным условием для прохождения вакцинации является принадлежность к группам риска. Это медики, работники центров социального ухода, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, которые смогут сделать прививки в первую очередь.

"В рамках своей группы преимущество в календаре прививок должно быть у тех, кто скорее запишется",

- пояснил в социальных сетях Павлютс, отвечая на вопросы о процессе вакцинации.

По его словам, объявления о начале записи на вакцинацию можно ждать в начале следующей недели. Планируется, что предварительно зарегистрироваться на вакцинацию можно будет на сайте manavakcina.lv, но пока он еще не работает.