Видео ⟩ На Румбуле спасатели и водолазы спасли провалившегося под лед теленка
Спасателям Стопиньского края на Румбуле удалось спасти теленка, который провалился под лед и оказался в ледяной воде. Об этом сообщает программа Degpunktā.
Спасателям Стопиньского края на Румбуле удалось спасти теленка, который провалился под лед и оказался в ледяной воде. Об этом сообщает программа Degpunktā.
Инцидент произошел в стороне Румбулы в отдаленном хуторе, которым управляет Мартиньш со своей бабушкой. У семьи есть стадо крупного рогатого скота. В какой-то момент один из телят, отклонившись от стада, оказался на льду. Лед не выдержал веса животного. Попав в ледяную воду, теленок начал громко мычать и звать хозяев на помощь.
Теленок в ледяной воде провел как минимум десять минут и бабушка Мартиньша была рядом с животным все это время. Вскоре хозяева услышали приближающийся звук сирены спасательной машины. Первое, что сделали спасатели по прибытию на место ЧП, - отвели женщину на берег.
Несмотря на то, что ситуация была непростая и пришлось вызывать дополнительную помощь, спасателям удалось вытащить животное.
Хозяева благодарны спасателям и отмечают, что если бы не они, то животное погибло бы.
Видео: Полный сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)