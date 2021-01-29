Пт, 29.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Видео ⟩ На Румбуле спасатели и водолазы спасли провалившегося под лед теленка

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Спасателям Стопиньского края на Румбуле удалось спасти теленка, который провалился под лед и оказался в ледяной воде. Об этом сообщает программа Degpunktā.

Инцидент произошел в стороне Румбулы в отдаленном хуторе, которым управляет Мартиньш со своей бабушкой. У семьи есть стадо крупного рогатого скота. В какой-то момент один из телят, отклонившись от стада, оказался на льду. Лед не выдержал веса животного. Попав в ледяную воду, теленок начал громко мычать и звать хозяев на помощь. 

Теленок в ледяной воде провел как минимум десять минут и бабушка Мартиньша была рядом с животным все это время. Вскоре хозяева услышали приближающийся звук сирены спасательной машины. Первое, что сделали спасатели по прибытию на место ЧП, - отвели женщину на берег. 

Несмотря на то, что ситуация была непростая и пришлось вызывать дополнительную помощь, спасателям удалось вытащить животное. 

Как только теленка вытащили и воды - он упал от изнеможения, но спустя мгновенье поднялся - будто бы ничего и не было. 

Хозяева благодарны спасателям и отмечают, что если бы не они, то животное погибло бы. 

Видео: Полный сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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