Видео ⟩ На Румбуле спасатели и водолазы спасли провалившегося под лед теленка

Инцидент произошел в стороне Румбулы в отдаленном хуторе, которым управляет Мартиньш со своей бабушкой. У семьи есть стадо крупного рогатого скота. В какой-то момент один из телят, отклонившись от стада, оказался на льду. Лед не выдержал веса животного. Попав в ледяную воду, теленок начал громко мычать и звать хозяев на помощь.

Теленок в ледяной воде провел как минимум десять минут и бабушка Мартиньша была рядом с животным все это время. Вскоре хозяева услышали приближающийся звук сирены спасательной машины. Первое, что сделали спасатели по прибытию на место ЧП, - отвели женщину на берег.

Несмотря на то, что ситуация была непростая и пришлось вызывать дополнительную помощь, спасателям удалось вытащить животное.

Как только теленка вытащили и воды - он упал от изнеможения, но спустя мгновенье поднялся - будто бы ничего и не было.

Хозяева благодарны спасателям и отмечают, что если бы не они, то животное погибло бы.