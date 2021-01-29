Ципуле: если начнется третья волна, в стационары могут попасть 3000 пациентов с Covid-19

"Скорее всего, если упомянутые прогнозы исполнятся, проблемы будут очень серьезными", - коротко сказала Ципуле, добавив, что сфера здравоохранения делает все, чтобы подготовиться к такому сценарию, сообщает агентство LETA.

Однако она отметила, что всегда есть возможность того, что подобный сценарий не реализуется, так как если новый вирус не приживется в обществе и не будут распространяться неконтролируемо, Латвия в таком стабильно тяжелом состоянии, в каком находится сейчас, может жить до весны.

"Если приток пациентов будет большим, то снова будет оцениваться, каковы группы пациентов, которые можно доставить на лечение. Это принцип военной медицины, когда неотложно спасаются люди, состояние которых тяжелее всего, но остальным лечения придется ждать",

- описала ситуацию Ципуле.

Кроме того, в случае большего притока пациентов к делу будут привлекать всех медиков, в том числе и тех, кто работает в частном секторе, возможно, даже студентов. Сейчас такие силы привлекаются на добровольной основе, но в критической ситуации механизмы, как привлечь персонал, станут настойчивее.

Напомним, в настоящее время мы видим, что количество новых случаев Covid-19 в Латвии снижается стабильно, но умеренно и медленно - примерно на 10-13% каждый день, заявил эпидемиолог Юрий Перевощиков.

Он напомнил, что необходимо сохранять бдительность и существующие меры безопасности и продолжать внимательно их соблюдать еще и потому, что новый, более заразный тип вируса, который уже был обнаружен и в Латвии, представляет дополнительный риск. В других европейских странах новые штаммы вируса вызвали третью волну заболеваемости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще 7 января призвала усилить мероприятия, чтобы ограничить распространение нового, более заразного штамма вируса.

Руководитель европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции сказал, что нынешняя ситуация может обозначить сильные перемены в ходе пандемии.