Начальник Госполиции: меня тревожат нападения на стражей порядка

"Честно говоря, меня немного тревожат эти нападения и сопротивление", - указал он, отметив, что довольно часто по отношению к полиции проявляется насилие, стражей порядка пытаются ударить, толкнуть.

С конца прошлого года за такие нарушения было начато минимум 26 процессов.

По его мнению, в обществе по сравнению с весной наблюдается заметная нервозность.

Конечно. Весной больше была тревога о том, что это за болезнь и как она выражается, однако по отношению к полиции негатива не было. Сейчас, к сожалению, мы дошли до того, что полиции приходится больше использовать репрессии. Мы очень долго старались не применять суровых наказаний, но была часть общества, которая продолжала нарушать ограничения", - отметил начальник полиции.

На вопрос о том, кто именно те, кто проявляет по отношению к полиции агрессию, и откуда появляется их смелость, Рукс пояснил, что одна часть храбрецов - подростки, которым кажется, "что они в жизни уже все знают и все понимают, и которым море по колено". 31

"Вторая часть, по моим наблюдениям, это те, кто пытается за счет пандемии заработать себе известность с лишь только им понятными целями - может быть, для будущего, но я не хочу глубже об этом говорить. Еще одна часть - те, кто просто потянулся за этими первыми. Конечно, дискомфорт испытывают все, и мне бы хотелось встретиться с родственниками и нормально сходить по магазинам, но нельзя. К парикмахеру хочется, честно скажу", - признал начальник полиции.