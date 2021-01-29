Начальник Госполиции: меня тревожат нападения на стражей порядка

"Честно говоря, меня немного тревожат эти нападения и сопротивление", - указал он, отметив, что довольно часто по отношению к полиции проявляется насилие, стражей порядка пытаются ударить, толкнуть.
С конца прошлого года за такие нарушения было начато минимум 26 процессов.
По его мнению, в обществе по сравнению с весной наблюдается заметная нервозность.
Конечно. Весной больше была тревога о том, что это за болезнь и как она выражается, однако по отношению к полиции негатива не было. Сейчас, к сожалению, мы дошли до того, что полиции приходится больше использовать репрессии. Мы очень долго старались не применять суровых наказаний, но была часть общества, которая продолжала нарушать ограничения", - отметил начальник полиции.
На вопрос о том, кто именно те, кто проявляет по отношению к полиции агрессию, и откуда появляется их смелость, Рукс пояснил, что одна часть храбрецов - подростки, которым кажется, "что они в жизни уже все знают и все понимают, и которым море по колено".
"Вторая часть, по моим наблюдениям, это те, кто пытается за счет пандемии заработать себе известность с лишь только им понятными целями - может быть, для будущего, но я не хочу глубже об этом говорить. Еще одна часть - те, кто просто потянулся за этими первыми. Конечно, дискомфорт испытывают все, и мне бы хотелось встретиться с родственниками и нормально сходить по магазинам, но нельзя. К парикмахеру хочется, честно скажу", - признал начальник полиции.
Кроме того, он рассказал, что сейчас Covid-19 заражены 135 стражей порядка, а 129 работников установлены как контактные лица. "Это число плюс-минус 50 человек есть уже какое-то время, весь декабрь. Один полицейский умер от вызванных Covid-19 осложнений, несколько полицейских переболели в тяжелой форме. Это не шутки", - сказал Рукс.