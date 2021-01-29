За сутки выявлен 931 новый случай Covid-19, скончались 18 человек

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 95 лет:

два человека в возрасте 55-60 лет,

пять человек в возрасте 60-70 лет,

три человека в возрасте 70-80 лет,

шесть человек в возрасте 80-90 лет,

два человека в возрасте 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 63 992 человек, скончались 1164 человека.

В среду сделано 11 507 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.