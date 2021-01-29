За сутки выявлен 931 новый случай Covid-19, скончались 18 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 931 новый случай Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 931 новый случай Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 55 до 95 лет:
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 63 992 человек, скончались 1164 человека.
В среду сделано 11 507 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.
По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 заразились 10 857 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 569,1 случая.