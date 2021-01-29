Пт, 29.01.2021
В первом квартале мы точно не получим то количество вакцин AstraZeneca, на которое надеялись Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
1 мин для прочтения

За сутки выявлен 931 новый случай Covid-19, скончались 18 человек

Тест на Covid-19. ФОТО: AP/Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 931 новый случай Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 95 лет:

  • два человека в возрасте 55-60 лет,
  • пять человек в возрасте 60-70 лет,
  • три человека в возрасте 70-80 лет,
  • шесть человек в возрасте 80-90 лет,
  • два человека в возрасте 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 63 992 человек, скончались 1164 человека.

В среду сделано 11 507 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 заразились 10 857 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 569,1 случая.

Последние новости

НАВЕРХ
Back